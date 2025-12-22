Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области увеличилась аварийность на коммунальных сетях

В Самарской области в осенне-зимний период 2025 года зарегистрировано 279 «технологических нарушений» на объектах ЖКХ, что на 4% выше по сравнению с прошлым отопительным сезоном. Об этом сообщил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Виталий Брижань на оперативном совещании в правительстве региона 22 декабря.  

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Причиной роста аварийности послужили технологические нарушения на воздушных линиях электропередач в период с 12 декабря по 15 декабря текущего года, когда по причине неблагоприятных погодных условий в виде порывов ветра в системе зафиксировано плюсом 26 нарушений»,— сказал Виталий Брижань. 

Согласно представленному графику, на сетях холодного водоснабжения произошло 214 технологических нарушений (232 — в прошлый отопительный сезон), на теплосетях — 8 нарушений (24 — в прошлый сезон), на линиях электроснабжения — 55 (9 — в 2024 году), на газораспределительных сетях — два технологических нарушения, как и в прошлом году. 

Сабрина Самедова