Никита Белых занялся стартапом по проектированию домов

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Никита Белых в социальных сетях рассказал об участии в технологическом проекте Planometrica. Это один из проектов, участников которых он консультирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Никиты Белых в соцсети. Фото: страница Никиты Белых в соцсети.

Сайт проекта сейчас находится на этапе тестирования и представляет из себя AI-платформу для проектирования частных жилых домов. Он позволяет выбрать проект дома из каталога и в 3D студии изменить планировку, материалы отделки, расположение окон и дверей. Также платформа предлагает услуги AI-консультанта по строительству и расчета стоимости материалов.

Никита Белых избран депутатом заксобрания Пермской области в начале 2000-х, в 2009-м назначен губернатором соседней — Кировской области.