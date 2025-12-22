Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородца обвинили в терроризме после попытки устроить взрыв в жилом доме

Жителя Нижнего Новгорода обвинили в совершении теракта после попытки устроить взрыв в многоквартирном жилом доме. По данным СКР, уголовное дело возбуждено по. 1 ст. 205 УК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие полагает, что 14 декабря нижегородец, ранее конфликтовавший с соседями, решил устроить взрыв. Для этого он открыл газ в своей квартире, установил камеру наблюдения за процессом и скрылся.

Запах газа заметили соседи. Прибывшие на место сотрудники МЧС не допустили возгорания.

Подозреваемый задержан и по решению суда арестован. В его квартире провели осмотр и изъяли предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Следователи допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы.

