Жительницу Челябинска обвинили в теракте после поджога полицейской машины

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летней горожанке, обвиняемой в совершении террористического акта (ст. 205 УК РФ). Она подожгла служебный автомобиль рядом с районным отделом полиции, сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело возбудил и расследует следственный отдел УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, 19 декабря уроженка Троицка «с целью дестабилизации деятельности органов власти и причинения значительного имущественного ущерба» приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, проникла на территорию отдела полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску и подожгла припаркованный на плацу служебный автомобиль «Лада Гранта».

«После этого преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции», — сообщает суд.

Ходатайство об аресте обвиняемой поддержала прокуратура. Фигурантка и ее адвокат просили избрать иную, более мягкую меру пресечения, но суд отправил челябинку в следственный изолятор до 20 февраля 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.