Рябков: у России остаются вопросы к США по Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России есть вопросы к США по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Однако, по его словам, Вашингтон делает шаги в правильном направлении в этом вопросе.

«Принципиально важно, что американская сторона на высшем уровне согласилась с тем, что одной из первопричин конфликта стала напористая экспансия НАТО к российским границам. При этом в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США прямо поставлен вопрос о нецелесообразности бесконечного расширения Североатлантического блока»,— сказал Сергей Рябков на дискуссии в клубе «Валдай».

19 и 20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Стив Уиткофф отметил, что и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий. Господин Дмитриев назвал переговоры конструктивными.

Лусине Баласян