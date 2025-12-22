В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту травмы ребенка в ресторане

СУ СК по Удмуртии организовало доследственную проверку после сообщения о получении травмы 7-летним ребенком в детской комнате ресторана быстрого питания, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, инцидент произошел 21 декабря, когда ребенок ударился головой о металлический шуруп и получил телесное повреждение. Ему была оказана медицинская помощь.

Представители «Бургер Кинга» прокомментировали инцидент. Они отменили, что безопасность гостей является приоритетом для сети ресторанов.

«Мы глубоко сожалеем о произошедшем инциденте, в результате которого ребенок получил травму. На данный момент руководство ресторана приняло все необходимые меры для устранения ситуации: детская игровая комната была отремонтирована и не представляет опасности для маленьких посетителей. С отцом ребенка конфликт урегулирован»,— пишет «Сусанин».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

