На территории Саратовской области объявлена угроза атаки БПЛА

Глава Саратовской области Роман Бусаргин со ссылкой на Минобороны РФ сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Экстренные службы приведены в полную готовность, отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Господин Бусаргин также напомнил о правилах поведения в подобной ситуации. При нахождении в квартире необходимо отойти от окон и пройти вглубь комнаты или помещение между несущими стенами. Оказавшись на улице или в транспорте, нужно покинуть опасную зону не менее чем на 100 метров, а также укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.

Глава региона добавил, что не следует приближаться к обломкам БПЛА и не стоит публиковать фото- и видеоматериалы с мест обнаружения дронов в интернете.

Марина Окорокова