Петербургский суд оштрафовал протоиерея-иноагента Кордочкина на 40 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности протоиерея Андрея Кордочкина (признан Минюстом иноагентом) за распространение сообщений иностранных агентов в Сети, участие в создании материалов таких лиц и осуществление политической деятельности. Его обязали оплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, господин Кордочкин (признан иноагентом) нарушил порядок деятельности иноагента, ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ. Установлено, что протоиерей был под иностранным влиянием и не подал заявление в Минюст о включении в реестр иноагентов. В период с 7 декабря 2023 года по 3 июля текущего года он проживал за границей и работал в Геттингенском университете над исследованием о религиозных измерениях российско-украинского конфликта. Будучи сооснователем проекта «Мир всем» (организация признана Минюстом РФ нежелательной), Андрею Кордочкину (признан иноагентом) предоставляли информационные площадки для распространения общественно-политических взглядов и убеждений.

«Также Кордочкин (признан иноагентом — прим. «Ъ Северо-Запад») получал от иностранных агентов сообщения и материалы для наполнения своих интернет-ресурсов, которые обусловлены критикой в адрес представителей власти и их решений»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Татьяна Титаева