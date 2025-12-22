Объем аукционов стройкомпаний Татарстана на Бирже ЦТС превысил 1 млрд

В Татарстане общий объем аукционов строительных компаний на Бирже ЦТС превысил 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

По данным на 11 декабря, в системе проведено 776 аукционов. На площадке зарегистрированы 150 организаций строительной сферы (50 поставщиков и 100 подрядных организаций), в ближайшее время к ним присоединятся еще 27 компаний.

На бирже осуществляются сделки по металлопрокату, инертным материалам, кирпичу, лесоматериалам, цементу и другим строительным ресурсам. По словам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильнура Нурмухаметова, биржевой механизм повышает ценовую прозрачность и конкурентоспособность строительного рынка.

Анна Кайдалова