В Перми на создание частного роддома направят свыше 870 млн рублей

На сегодняшнем заседании регионального Совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата проекту ООО «Философия рождения» присвоили статус «приоритетного инвестиционного». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Инициатива предполагает создание в Перми современного родильного дома повышенной комфортности.

По словам представителей компании, общий объем инвестиций в проект превысит 870 млн руб. Родильный дом планируется разместить на ул. Лебедева в Мотовилихинском районе. Медицинское учреждение общей площадью более 3 тыс. кв. м будет оказывать полный спектр услуг: от ведения беременности и родов до послеродового сопровождения. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца 2029 года. В качестве социальной инициативы автор проекта благоустроит прилегающую к роддому территорию.

По словам гендиректора ООО «Философия рождения» Андрея Подтетенева, особенность проекта заключается во внедрении в здравоохранение региона современных перинатальных технологий и акушерских практик.

О создании частного роддома в Мотовилихе «Ъ-Прикамье» сообщал в начале ноября. Юрлицо, занимающееся проектом, — ООО «Философия рождения» — зарегистрировано по адресу медцентра «Философия красоты и здоровья». Тогда его президент Ирина Гневашева сообщила, что проект находится на этапе утверждения, а строительство пока не началось.