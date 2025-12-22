Умер актер Владимир Ермилов, сыгравший мужа Светы из «Брата»

Актер театра и кино Владимир Ермилов умер в возрасте 66 лет. Его похоронят 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Владимир Ермилов окончил Нижегородское театральное училище. Участвовал в съемках более 80 кинолент.

Владимир Ермилов (справа)

Киностудия им. М. Горького

19 декабря Владимир Ермилов выписался из больницы. У него были проблемы с сердцем. 21 декабря он скоропостижно скончался. Сейчас родственники ждут результатов вскрытия, сообщают «Аргументы и факты».

Владимир Ермилов получил широкую известность, благодаря ролям второго плана. В фильме «Брат» он сыграл Павла Евграфовича, мужа Светы. В «Бандитском Петербурге 5» — роль майора полиции Михаила Давыдова.