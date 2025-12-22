«Победа» сообщила о запуске новых рейсов между Ульяновском и Сочи

С 3 июня 2026 года авиакомпания «Победа» запускает новые региональные рейсы между Ульяновском и Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

В пиковые периоды полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. В настоящее время рейсы между Ульяновском и Сочи выполняются авиакомпанией Nordwind Airlines.

«Победа» также анонсировала запуск нового рейса из соседней Казани в Краснодар с 1 мая 2026 года.

Андрей Сазонов