«Победа» сообщила о запуске новых рейсов между Ульяновском и Сочи
С 3 июня 2026 года авиакомпания «Победа» запускает новые региональные рейсы между Ульяновском и Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В пиковые периоды полеты будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. В настоящее время рейсы между Ульяновском и Сочи выполняются авиакомпанией Nordwind Airlines.
«Победа» также анонсировала запуск нового рейса из соседней Казани в Краснодар с 1 мая 2026 года.