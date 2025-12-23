В Татарстане к середине недели ожидается похолодание до -33 градусов

В Татарстане на этой неделе прогнозируется резкое и продолжительное похолодание до -33 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

Сегодня, 23 декабря, через территорию Татарстана пройдет холодный атмосферный фронт северного циклона. Вслед за ним в регион поступит арктический воздух, что приведет к резкому понижению температуры. К вечеру в западных и северных районах ожидается до -24. Прогнозируются снег, метели, ухудшение видимости и порывистый ветер.

Ночью 24 декабря ожидается от -25 до -30 градусов, при прояснениях — до -33, днем — от -18 до -23, на востоке — до -27. Местами пройдет небольшой снег.

Анна Кайдалова