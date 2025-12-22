Согласно данным с января по ноябрь 2025 года, Россия оказалась на четвертом месте по турпотоку в Израиль — после США, Франции и Англии. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Москве сообщили представители Министерства туризма Израиля.

В ведомстве отметили, что «2025 год стал годом существенного расширения географии полетов между Россией и Израилем». Количество городов вылета из РФ в Израиль возросло с двух до пяти. В декабре рейсы в Израиль осуществляются уже из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара.

По данным сервиса Aviasales, интерес к поездкам россиян в Израиль растет. Так, в 2025 году количество запросов на поиск авиабилетов из РФ в Тель-Авив составило 5 773 647, что на 11% больше, чем в 2024 году. В частности, по словам коммерческого директора Red Wings Александра Крутова, в текущем году авиакомпания на 34% увеличила пассажиропоток между Россией и Израилем по сравнению с 2024 годом, перевезя более 140 тыс. пассажиров. Средняя загрузка рейсов в Израиль за год также увеличилась на 5%, что говорит о высокой востребованности перелетов.

