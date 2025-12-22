В ДТП с реанимобилем в Москве пострадали три человека

В результате ДТП на востоке Москвы с участием реанимобиля пострадали три человека, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД. MSK1.ru сообщает, что пострадали пятеро, но троих доставили в больницу.

Инцидент произошел на пересечении улиц Перовская и Лазо сегодня днем. На кадрах с места происшествия, которые распространились в соцсетях, видно, что черный фургон въехал в ларек с мороженым, а у машины медиков поврежден передний бампер. Причины аварии пока не установлены.

По предварительным данным, различные травмы получили фельдшер и водитель скорой помощи, а также водитель Mercedes.