Из Татарстана в 2025 году экспортировали более 100 тысяч тонн зерна

В 2025 году из Татарстана прямым экспортом отгружено более 100 тыс. тонн зерна, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя управления Россельхознадзора по республике Айрат Тазетдинов.

На экспорт в основном направлялись пшеница, ячмень и овес. Поставки осуществлялись в Азербайджан, Казахстан, Иран, Ирак и Грузию. Еще около 1 млн тонн зерна отправлено в другие регионы России, порядка 3 млн тонн использовано для внутреннего потребления.

Масличные культуры отгружались в страны Европы, а также в Турцию, Монголию и Белоруссию. В этом году впервые экспортировано почти 3 тыс. тонн овса в Китай.

Анна Кайдалова