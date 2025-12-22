В этом году в Татарстане 60% пшеницы оказалось непродовольственной

В Татарстане по итогам 2025 года 60% собранной пшеницы соответствует пятому, непродовольственному классу. Об этом на пресс-конференции сообщила директор филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Татарстане Татьяна Менликиева.

В ходе обязательного госмониторинга специалисты отобрали 5,5 тыс. проб и провели 105 тыс. исследований. Также в этом году обеззаражено более 182 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

По данным Минсельхозпрода Татарстана, в республике собрано более 4,6 млн тонн зерна, около 1,8 млн тонн заложено на хранение.

Анна Кайдалова