«Не стоит есть мед целыми бочками — ложка дегтя там точно найдется»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, почему не всегда стоит заменять рафинад на мед или сиропы.

Мед, кленовый сироп и агава — здоровая альтернатива или просто удачный маркетинг? Уже много лет мы слышим призывы отказаться от белого рафинированного сахара и выбрать полезную замену. Но наука, как обычно, вносит свои коррективы. Разница не так уж и велика: когда ложку сахара заменяет мед или сироп, печень и поджелудочная реагируют примерно одинаково, в основном из-за фруктозы. Например, модный сироп агавы часто рекламируют как суперфуд с низким гликемическим индексом. Он действительно не так резко поднимает уровень сахара в крови. Но за этой видимой благопристойностью скрывается один секрет: по химическому составу сироп агавы состоит преимущественно из фруктозы — до 90%.

С медом и кленовым сиропом история чуть получше: в них меньше чистой фруктозы, и они содержат антиоксиданты и минералы. Но чтобы получить весомую пользу от этих микроэлементов, придется выпить такое количество сиропа, что она будет перечеркнута ударной дозой углеводов.

Словом, все эти янтарные и багряные жидкости — не волшебные эликсиры здоровья, а просто другие формы сахара. Возможно, более интересные и способные придать блюду сложный вкус и аромат, но для организма в целом не так важно, откуда пришел сахар — с пчелиной пасеки или тростниковой плантации. Впрочем, исследователи до сих пор продолжают изучать, как искусственные подсластители влияют на здоровье. Намекая, что не стоит все же есть мед целыми бочками — ложка дегтя там точно найдется.

Анна Кулецкая