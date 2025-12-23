Росгосстрах выступил партнером конференции по здравоохранению в Ростове-на-Дону

Директор Ростовского филиала Росгосстраха Дмитрий Есипов выступил с докладом на конференции «Совершенствование системы и доступности комплексной реабилитации в Ростовской области». Мероприятие прошло в конференц-зале дирекции филиала, который зарекомендовал себя как востребованная площадка для делового и профессионального диалога.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области Фото: филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области

Конференция объединила представителей регионального здравоохранения, руководителей Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, научного сообщества, а также руководителей лечебно-профилактических учреждений. В центре дискуссии были вопросы импортозамещения, профилактики, законодательных новаций и роли страховых механизмов в системе охраны здоровья.

Дмитрий Есипов представил аудитории актуальные программы добровольного медицинского страхования, доступные жителям Ростовской области, и рассказал о взаимодействии компании с лечебными учреждениями региона и Новороссии.

«Росгосстрах — активный участник большинства значимых деловых и общественных инициатив на территории Ростовской области. Тема медицины — одна из ключевых для повышения качества жизни населения. Я рад, что на этой площадке нам удалось подробно рассказать о наших продуктах в сфере ДМС, а также лично пообщаться с руководителями предприятий и медицинских организаций региона, — отметил Дмитрий Есипов. — Участие в конференции подчеркивает вовлеченность Росгосстраха в решение социально значимых вопросов и его роль как ответственного партнера в развитии региональной системы здравоохранения».

ПАО СК «Росгосстрах» Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3. ОГНЮЛ 1027739049689