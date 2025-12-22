В Перми отметили юбилей детской музыкальной школы №6 «Классика»

19 декабря отпраздновали 65-летие детской музыкальной школы №6 «Классика». На торжественной церемонии выступили педагоги и учащиеся, продемонстрировав высокий уровень исполнительского мастерства. Директор школы Светлана Каминская отметила весомый вклад педагогов и партнеров школы в успешное выполнение миссии учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Музыкальная школа была основана в 1960 году при активном участии Пермского НПЗ. Сегодня тесное партнерство с компанией продолжается, обеспечивая финансовую поддержку, благодаря которой становится возможной реализация различных образовательных инициатив и творческих мероприятий. За годы работы учреждения из него выпустились тысячи учеников, успешно реализовавшиеся в музыкальной и культурной сферах. Среди них есть профессиональные музыканты, педагоги и любители классической музыки.

По словам директора, поддержка со стороны компании «ЛУКОЙЛ» позволяет школе развиваться и приобретать новые музыкальные инструменты. При содействии Пермского НПЗ также реализуются масштабные проекты. Один из них – всероссийский фестиваль-конкурс «Новые смыслы» – недавно завершился гала-концертом. К юбилею учителей школы наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от правительства Пермского края, администрации города и руководства «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза».

Стоит отметить, что в 2024 году открылась Школа креативных индустрий – структурное подразделение «Классики». Это значимое событие стало новым этапом, который позволит расширить возможности творческого роста пермской молодежи, а также будет способствовать развитию современных форм художественного самовыражения и повышению интереса школьников к искусству.

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"