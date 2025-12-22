Водоканал Магнитогорска исполнил предупреждение ФАС о неправомерных платежах

После предупреждения управления ФАС России по Челябинской области муниципальный трест «Водоканал» Магнитогорска перестал начислять компании «Форт» плату за сбор сточных вод. В действиях коммунальной организации ранее выявили нарушения закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

По данным УФАС, магнитогорский «Водоканал» по договору с ООО «Форт» принимал сточные воды с одного из объектов компании — шиномонтажного сервиса. Взимание платы при этом возможно только в отношении тех клиентов, на которых распространяются нормативы состава сточных воды. Согласно им, начислять деньги за услуги можно при условии, если абонент осуществляет вредные виды деятельности или сбрасывает более 30 куб. м сточных вод. Компания «Форт» ни под одно из этих критериев не попадает, но компании все равно начислялась плата.

В результате челябинское УФАС усмотрело в действиях водоканала нарушения и выдало предупреждение, которое муниципальное предприятие исполнило, в том числе путем перерасчета ранее начисленной платы.