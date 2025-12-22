Суд на Урале оштрафовал бизнесменов за нелегальный оборот алкоголя и сигарет

Верхнесалдинский районный суд (Свердловская область) вынес приговор двум местным жителям, организовавшим торговлю немаркированным алкоголем и табаком, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Общий объем незаконного оборота продукции превысил 4,2 млн руб.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель Станислав М. и его знакомый Максим Щ. действовали в сговоре с января 2022 года по июнь 2024 года. Фигуранты приобретали, хранили и транспортировали продукцию без акцизных марок, а также осуществляли продажу алкоголя без соответствующей лицензии. Партнеры закупали товар, хранили его на складе предпринимателя и в гараже его сообщника, после чего он реализовывался через магазины Станислава М., расположенные в Верхней Салде.

Факт продажи немаркированного табака был зафиксирован полицией в ходе контрольной закупки в июне 2024 года. В ходе последовавших обысков в торговых точках и местах хранения было обнаружено значительное количество алкогольной и табачной продукции без необходимой маркировки. Экспертизы также установили отсутствие лицензии на торговлю алкоголем.

Оба подсудимых признали свою вину в полном объеме. Суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа алкогольной, табачной и (или) никотинсодержащей продукции без маркировки) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот алкогольной и табачной продукции).

Бизнесменам назначили штраф в размере 2,1 млн руб. каждому. По решению суда изъятая продукция подлежит уничтожению. Приговор пока не вступил в законную силу.

Полина Бабинцева