Верховный суд отказал в рассмотрении жалоб миноритариев прикамского СМЗ и Мосбиржи

Верховный суд РФ решил не передавать в судебную коллегию по экономическим спорам жалобы миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» и ПАО «Мосбиржа». Соответствующее решение опубликовано на ресурсе «Электронное правосудие». Как следует из судебного акта, доводы кассационных жалоб «не подтверждают существенных нарушений судами первой и кассационной инстанций норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела».

Напомним, в мае прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования прокуратуры об изъятии акций более чем у 2,3 тыс. совладельцев прикамского предприятия. Суд подтвердил мнение истца, что приватизация завода в 1990-е годы прошлого века была проведена с нарушениями, поэтому все последующие сделки с ценными бумагами являются недействительными. С этим не согласились как значительная часть миноритариев, так и Мосбиржа, а также Центробанк РФ, которые были привлечены к спору в качестве третьих лиц. В итоге апелляция отменила это решение, признав законными владельцами лиц, купивших акции на организованных торгах. Кассационная инстанция посчитала, что законным является решение Арбитражного суда Пермского края.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Чистый убыток общества за девять месяцев 2025 года составил свыше 2 млрд руб.