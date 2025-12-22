Жителя Новочебоксарска приговорили к 7 годам колонии за убийство сына

В Новочебоксарске суд признал 65-летнего местного жителя виновным в убийстве сына и назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Чувашии.

Преступление произошло в ночь с 28 на 29 января 2025 года в квартире на улице Солнечной. По данным следствия, во время совместного распития алкоголя между отцом и сыном возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшему 55 ударов руками и ногами, а также три ножевых ранения в область головы и шеи.

Потерпевший скончался на месте происшествия из-за обильной кровопотери. Подсудимый полностью признал вину, заявив, что не помнит обстоятельств произошедшего из-за алкогольного опьянения.

Его осудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Анна Кайдалова