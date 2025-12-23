Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский производитель алюминиевых сплавов сокращает уставный капитал на 15,1 млн рублей

Общим собранием участников ООО «Пермцветмет» принято решение об уменьшении уставного капитала. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», он будет сокращен на 15,147 млн руб. путем погашения долей, принадлежащих самому ООО. Таким образом нынешний уставной капитал в размере 15,159 млн руб. будет уменьшен до 11,5 тыс. руб.

Предприятие «Пермцветмет» основано в 1965 году. Занимается производством вторичных алюминиевых сплавов. Согласно Rusprofile, 0,04% долей компании принадлежат бизнесмену Алексею Журавлеву, еще 0,04% владеет Анна Лященко. Остальные владельцы этого ООО не раскрываются. Ранее оно принадлежало господину Журавлеву и американской компании Maltese Investors LLC. Чистый убыток общества в 2024 году составил 4,5 млн руб., выручка — 4,4 млрд руб.