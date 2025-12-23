Пермский производитель алюминиевых сплавов сокращает уставный капитал на 15,1 млн рублей

Общим собранием участников ООО «Пермцветмет» принято решение об уменьшении уставного капитала. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», он будет сокращен на 15,147 млн руб. путем погашения долей, принадлежащих самому ООО. Таким образом нынешний уставной капитал в размере 15,159 млн руб. будет уменьшен до 11,5 тыс. руб.

Предприятие «Пермцветмет» основано в 1965 году. Занимается производством вторичных алюминиевых сплавов. Согласно Rusprofile, 0,04% долей компании принадлежат бизнесмену Алексею Журавлеву, еще 0,04% владеет Анна Лященко. Остальные владельцы этого ООО не раскрываются. Ранее оно принадлежало господину Журавлеву и американской компании Maltese Investors LLC. Чистый убыток общества в 2024 году составил 4,5 млн руб., выручка — 4,4 млрд руб.