Billboard: пираты украли 86 млн треков из Spotify

«Группа активистов-пиратов» украла и опубликовала на файлообменниках 86 млн аудиофайлов, размещенных в популярном музыкальном стриминговом сервисе Spotify, и 256 млн строк с метаданными треков. Об этом пишет музыкальное издание Billboard со ссылкой на пост в блоге в пиратской системе библиотек Anna’s Archive.

На сайте сообщается, что это «крупнейший в мире архив сохраненной музыки, который является полностью открытым» и что на эти 86 млн треков приходится 99,6% всех прослушиваний в сервисе. В Spotify признали, что третьи лица получили доступ к некоторым аудиофайлам, но не сообщили деталей, отметив, что проводят внутреннее расследование.

Как отмечает Billboard со ссылкой на экспертов, теоретически кража таких данных означает возможность создания собственной бесплатной версии Spotify. Препятствуют этому прежде всего законы об авторском праве и вероятность преследования за их нарушение. В посте на Anna’s Archive говорится, что пираты собираются создать архив музыки на 300 ТБ и распространять его через торренты.

Яна Рождественская