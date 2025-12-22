Semafor: Уиткоффа проверят на нарушение этических норм из-за сделок с ОАЭ

Независимый орган Госдепартамента США рассматривает запрос двух сенаторов-демократов о возможном нарушении этических норм членами администрации Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Дэвида Сакса — при заключении двух многомиллиардных сделок с участием ОАЭ. Об этом сообщило издание Semafor.

Стив Уиткофф — спецпосланник президента США по Ближнему Востоку, а Дэвид Сакс — спецпредставитель по искусственному интеллекту и криптовалютам. Как писала NYT, сенаторы Элизабет Уоррен и Элиссе Слоткин просили Госдепартамент проверить причастность господ Уиткоффа и Сакса к решению разрешить экспорт в ОАЭ разработанных в США чипов для ИИ, несмотря на риски для нацбезопасности Соединенных Штатов. А в рамках второй сделки эмиратская фирма перевела $2 млрд компании, созданной семьями Дональда Трампа и Стива Уиткоффа.

«Общественность имеет право знать мотивы высокопоставленных чиновников, заключающих международные сделки от их имени. Наша национальная безопасность никогда не должна продаваться»,— говорилось в заявлении Элиссе Слоткин. Белый дом заверил, что чиновники республиканской администрации серьезно относятся к этическим нормам.

The Times писала, что Стив Уиткофф выступал за отправку чипов в ОАЭ в то же время, когда его семья инвестировала в криптовалюту. При этом в Белом доме беспокоились, что подобная сделка угрожает нацбезопасности США, учитывая тесные связи Объединенных Арабских Эмиратов с Китаем.

Лусине Баласян