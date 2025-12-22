В Кургане задержали подозреваемых в избиении таксиста-инвалида

Полицейские Кургана установили и задержали двух подозреваемых в избиении таксиста-инвалида после ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

По информации полиции, авария произошла 19 декабря на перекрестке улицы Мостостроителей и Галкинского переезда. Столкнулись два автомобиля — Renault Logan и Land Rover. Никто не пострадал, однако после ДТП началась ссора. Двое пьяных участников конфликта, передвигавшихся на внедорожнике, избили 48-летнего таксиста. Водителя госпитализировали. Кроме того, один из граждан ударами повредил дверь и лобовое стекло машины извозчика.

Были возбуждены дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Полицейские установили напавших. Им 34 и 37 лет, были ранее судимы. Один из подозреваемых является жителем Тюмени. По месту жительства курганца провели обыск, изъято имущество для возмещения материального ущерба.

Виталина Ярховска