Умер композитор Сергей Баневич

Умер композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Сергей Баневич. Ему было 84 года. Об этом сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга. Причина смерти в публикации не уточняется

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Баневич

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга Сергей Баневич

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 декабря 2025 года на 85-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена Дружбы, член Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергей Петрович Баневич»,— написали коллеги композитора. Дата похорон пока не объявлена.

Сергей Баневич родился 2 декабря 1941 года. Он получил музыкальное образование в училище им. Н. А. Римского-Корсакова и Ленинградской консерватории. Учителем господина Баневича был Орест Евлахов — ученик Дмитрия Шостаковича. Сергей Баневич писал музыку для детских и юношеских спектаклей, радио- и теле-опер. В числе его произведений — оперы «Белеет парус одинокий» (по повести Валентина Катаева), «История Кая и Герды» (по сказке «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена), «Волки и овцы» (по комедии Александра Островского), мюзикл «Приключения Тома Сойера» (по роману Марка Твена).

Композитор также писал музыку к художественным фильмам. В 1980-х его произведения звучали в кинолентах Леонида Менакера «Никколо Паганини», «Завещание профессора Доуэля» и фильме Виталия Мельникова 2007 года «Агитбригада ‘’Бей врага!”».

В 2017 году Сергей Баневич был удостоен медали им. Михаила Чехова — за достижения в кинематографии и театральном искусстве. В 2018 году его наградили орденом Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.