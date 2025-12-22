Астраханские таможенники задержали под Волгоградом фуру с мотоциклами на 10 млн

В Волгоградской области астраханские таможенники изъяли партию мототехники стоимостью 10 млн руб. Водитель грузового автомобиля не предоставил необходимые документы для таможенного декларирования и не оплатил пошлину, сообщили в Астраханской таможне.

В состав конфискованного груза вошли 210 мотоциклов и свыше 400 комплектующих к ним. В ведомстве отметили, что товар был задержан при пересечении границы.

Изъятая техника будет передана Министерству обороны России для использования в зоне проведения специальной военной операции. По решению суда товар обращен в доход государства.

Нина Шевченко