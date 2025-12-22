Выходец из ритуального бизнеса предлагает ввести тестирование психолога для воспитателей детсадов

Член Совета Федерации от Ульяновской области Айрат Гибатдинов обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой ввести обязательное психологическое тестирование при трудоустройстве будущих воспитателей в детские образовательные учреждения. По словам сенатора, это необходимо в целях выявления психологической возможности граждан взаимодействовать с детьми и исключения повышенной агрессивности у претендентов на должность воспитателя.

Стоит отметить, что сотрудники дошкольных учреждений при трудоустройстве проверяются психиатрами. В соответствии ст. 213 ТК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года №695 для трудоустройства в детские сады необходимо проходить психиатрическое освидетельствование, и в случае выявления каких-либо отклонений устроиться на работу в дошкольные учреждения образования не получится.

Сам господин Гибатдинов никогда не работал в системе школьного или дошкольного образования. Основным профилем его деятельности в Ульяновской области являлся бизнес по оказанию ритуальных услуг.

