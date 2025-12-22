Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Провал грунта осложнил движение на Рождественской улице в Москве

На Рождественской улице на юго-востоке Москвы затруднено движение транспорта из-за провала грунта в районе дома № 21. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Проезд на проблемном участке организован по одной полосе — от улицы Покровская до проспекта Защитников Москвы. На месте работают сотрудники ГИБДД и городские службы.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее выбирать альтернативные маршруты объезда. 

