Провал грунта осложнил движение на Рождественской улице в Москве

На Рождественской улице на юго-востоке Москвы затруднено движение транспорта из-за провала грунта в районе дома № 21. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Проезд на проблемном участке организован по одной полосе — от улицы Покровская до проспекта Защитников Москвы. На месте работают сотрудники ГИБДД и городские службы.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее выбирать альтернативные маршруты объезда.