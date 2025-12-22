Челябинца подозревают в фиктивном трудоустройстве иностранцев

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении жителя регионального центра. Его подозревают в фиктивном трудоустройстве иностранцев (п. «д» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, 43-летний горожанин до 18 декабря из корыстных побуждений помогал мигрантам встать на учет и легализовать свое пребывание в России. Через интернет он фиктивно трудоустраивал мигрантов в компанию, которой руководит, в качестве квалифицированных специалистов.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону. Фигуранта задержали при силовой поддержке Росгвардии. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Виталина Ярховска