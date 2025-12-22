Экономить теперь модно

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает об основных принципах философии бережливого шика.

На смену old money и pilates girl пришел новый образ современной женщины. Это эстетика frugal chic — буквально бережливый или экономный шик. Осознанным выбором такой девушки становится иметь не 20 флаконов духов, а один любимый аромат. Косметичка не занимает целый выдвижной ящик в ванной, а умещается в сумочку: одна пудра, один тон, одна тушь. Frugal girl бережно относится к своей одежде. Она не выбросит любимую куртку или сумку, поспешив за покупками, а попробует сберечь эти вещи — отнесет в химчистку или на реставрацию. Гардероб перестает лопаться от забытых вещей — фокус на нескольких самых важных предметах, которые формируют образ (это вполне могут быть люксовые бренды в сочетании с масс-маркетом). Логомания в этот тренд не вписывается, зато винтаж встраивается максимально гармонично.

Такой человек выберет опыт и впечатления вместо вещей. Лучше отправиться не на рейд по бутикам, а в путешествие на природу. Накопленные деньги скорее будут потрачены на обучение или яркие выходные, а не на новую сумочку или восьмой модный пуховик. Дополнительные очки получает эстетика простых радостей: прогуляться в городском парке, встретиться с другом или почитать книгу. Экономический кризис вынудил молодых людей экономить, и они превращают это в модный тренд, открыто рассказывая о способах сохранения бюджета и трюках в повседневной жизни. Frugal life означает отказ от оверпотребления, практику недель или даже месяцев без значительных покупок, развенчивание вирусных продуктов и подбор аналогов. Своеобразный бунт против капитализма. Безоглядные траты больше не делают человека успешным, классным, а вот финансовая грамотность — новый черный.

Яна Лубнина