Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как писатель проехал от Санкт-Петербурга до Тифлиса и выпустил «Большую кулинарную книгу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Museum of Fine Arts, Houston, Museum of Fine Arts, Houston Фото: Museum of Fine Arts, Houston, Museum of Fine Arts, Houston

Живая фантазия не грех, а способ заработка. Александр Дюма-старший любил путешествовать не меньше, чем сочинять интересные истории, поэтому иногда совмещал. В его 500-томном собрании сочинений можно найти впечатления от путешествия по Бразилии, где он так никогда и не побывал. Свой первый русский роман «Учитель фехтования» он тоже написал задолго до визита в Россию. В основу сюжета легла биография декабриста Ивана Анненкова, и конфуз вышел страшный. Вспоминать о декабристах Николай I не любил.

Дюма на долгие годы стал в России невъездным и смог приехать лишь в 1858 после смерти царя. Он проехал Россию от Санкт-Петербурга до Тифлиса, стал почетным казаком одного из русских полков на Кавказе, раскритиковал стерляжью уху и пришел в восторг от бараньего шашлыка. Его рецепт стал жемчужиной последнего творения Дюма — «Большой кулинарной книги». Все же лучшие фантазии должны воплощаться в жизнь.

Павел Шинский