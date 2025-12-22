«Восхищались поступком Ивана Фернандеса далеко не все»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как бегун помог Абелю Мутаи, который слишком рано начал праздновать победу.

Проявить благородство, когда на кону победа в матче или золотая медаль, может далеко не каждый спортсмен. Поэтому историям, где атлеты поступают не по правилам, а по справедливости, рукоплещет весь мир. В 2012 году на международном легкоатлетическом турнире в Испании легендой стал местный бегун с русским именем Иван Фернандес, хотя в забеге на 3 тыс. м с препятствиями он взял всего лишь серебро.

Тогда лучшим был бронзовый призер Олимпиады кениец Абель Мутаи. Он прошел всю дистанцию безупречно и должен был первым пересечь финишную черту. Но не добежав до нее буквально 10 метров, кениец вдруг остановился и начал праздновать победу. Ему показалось, что дистанция уже завершена. Бегуну кричали, чтобы он продолжал, но Мутаи не знал испанского и просто не понимал, почему болельщики так нервничают. Вторым по дистанции шел испанец Иван Фернандес. Победа была перед ним: нужно было только не обратить внимания на соперника, и вот оно — заветное золото. Но Фернандес решил иначе. Сначала Иван тоже кричал кенийцу, чтобы тот бежал дальше. Но когда понял, что проку от этого нет, просто подтолкнул того в спину и буквально показал пальцем, где находится финиш.

И тут стоит сказать, что восхищались поступком Фернандеса далеко не все. Тренер спортсмена, как потом выяснилось, был явно не в восторге, а корреспондент местного ТВ буквально замучил парня вопросами уровня «почему испанец не обошел кенийца, хотя мог?» Ответ спортсмена был прекрасен. Он сказал: «Мне важнее сохранить честь, нежели выиграть золотую медаль».

