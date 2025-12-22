Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках смартфона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vivo Фото: Vivo

В этом году глобальный мобильный рынок показывает слабый рост. По данным Omdia, в третьем квартале поставки смартфонов прибавили год к году 3%. Этот рост обеспечивали два направления: премиальные и бюджетные модели. Средний ценовой сегмент просел.

В России тенденция более выраженная. По данным МТС и маркетплейса «Авито», основной спрос приходился на доступные аппараты. Стабильно рос интерес к китайским брендам. К третьему кварталу по количеству проданных смартфонов лидирует Xiaomi с долей около 21%, далее Realme и Tecno, примерно по 13% на каждый. В топе оказались смартфоны, в которых важны базовые функции и долгий срок службы. Свою долю в утилитарном сегменте решил укрепить и бренд Vivo со своей новинкой Y04s. Устройство не пытается выглядеть дороже своей цены. Пластиковый корпус с защитой от пыли и брызг по стандарту IP64 для повседневного использования без церемоний более чем подходит.

За производительность аппарата отвечает чипсет Unisoc T612, который закрывает базовые задачи: навигацию, мессенджеры, браузер и простые игры. Конфигурация памяти 6+256 Гб и хранилище можно расширить microSD-картой объемом до 1 Тб. Работает новинка на Android 14 с оболочкой Funtouch — интерфейс выглядит знакомо, особенно по другим моделям производителя. Дисплей с диагональю 6,74 дюйма, с HD+ разрешением и частотой обновления 90 Гц. Основной модуль камеры на 13 Мп с автофокусом пишет видео 1080p при 30 кадрах в секунду. Фронтальная камера на 5 Мп рассчитана, похоже, на низкие требования к качеству видеосвязи и селфи. Есть также модули WiFi, Bluetooth 5.2, разъем для наушников и даже FMрадио. Но функциональность таких устройств часто описывают выражением «работает — и ладно».

Акцентом Vivo Y04s я бы назвал автономность. Аккумулятор емкостью 6000 мАч в сочетании с не самым прожорливым «железом» дает день активного использования с запасом или даже пару дней, если это спокойный сценарий. В коробке пользователь обнаружит позабытые владельцами некоторых флагманов аксессуары. В комплекте идет кабель зарядки и адаптер питания. Да, мощностью всего лишь 15 Вт, но присутствует.

Александр Леви