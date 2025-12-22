Калининградца осудили на девять лет за изготовление взрывчатки

Суд приговорил жителя Калининграда к девяти годам лишения свободы за незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. Он изготовил смесь массой 265 граммов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С начала 2023 года по май 2024-го фигурант с высшим химическим образованием незаконно изготовил взрывчатку и хранил смесь веществ в своей квартире, установил суд. УФСБ России по Калининградской области раскрыло это преступление.

Житель Калининграда будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 270 тыс. рублей.

Татьяна Титаева