В Татарстане экс-председателя районных судов Ирека Набиева оставили под стражей

Верховный суд Татарстана на шесть месяцев продлил срок содержания под стражей бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского районных судов Ирека Набиева. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Рассмотрение дела по существу назначено на 29 декабря 2025 года.

Ирека Набиева задержали в сентябре 2025 года в аэропорту Казани. С 2021 года он скрывался от органов следствия за пределами России.

По данным СКР, в 2017 году участники группы под руководством Набиева похитили директора коммерческой организации и получили контроль над юрлицом, после чего похитили и легализовали 76 млн руб. Также следствие считает, что в 2016–2019 годах он получил взятки на 17 млн руб. и совершил мошенничество на 16 млн руб.

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, мошенничестве, похищении человека, вымогательстве и легализации денежных средств.

Анна Кайдалова