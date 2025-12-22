Заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона арестовали по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержали заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона, подполковника юстиции Илшата Купкенова. Его подозревают в получении особо крупной взятки и превышении полномочий, сообщило ТАСС.

Следствие 19 декабря обратилось в 235-й гарнизонный военный суд в Москве с просьбой арестовать фигуранта. Согласно данным картотеки, инстанция отправила зампрокурора под стражу. Подробности дела неизвестны.

Никита Черненко