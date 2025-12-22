Не прошли «Рубикон»
Глава соццентра предстанет перед судом по делу о массовом отравлении на Алтае
В Алтайском крае будут судить главу общественной организации по адаптации бывших осужденных «Рубикон» Алика Гельфенбайна. В конце 2024 года в созданном им соццентре из-за массового заболевания кишечной инфекцией умерли восемь человек и 22 пострадали. Расследование установило, что еда для постояльцев приюта готовилась в антисанитарных условиях, ДНК возбудителя инфекции была обнаружена в супе и компоте. Организатору соццентра грозит до десяти лет лишения свободы, вину он не признает.
Дело основателя приюта для бывших заключенных Алика Гельфенбайна рассмотрит Калманский районный суд
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Руководитель алтайской общественной организации адаптации бывших осужденных «Рубикон» Алик Гельфенбайн предстанет перед судом по уголовному делу об оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы (ч. 3 ст. 238 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
По материалам расследования, соццентр «Дом помощи» (организация «Рубикон») был создан в селе Калистратиха Алтайского края в 2023 году. Помимо бывших заключенных, там проживали пенсионеры, инвалиды и маломобильные граждане. С некоторыми постояльцами заключались договоры добровольного пожертвования.
Массовое отравление в социальном центре произошло в конце 2024 года. С 20 ноября по 22 декабря 2024 года в больницах от кишечной инфекции умерли восемь его постояльцев, еще 22 был причинен вред здоровью различной тяжести. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело, основателя соцучреждения Алика Гельфенбайна с санкции суда заключили под стражу.
Приют проинспектировали специалисты Роспотребнадзора. В своем заключении они указали, что соцучреждение располагается в двухэтажном административном здании, первый этаж которого не эксплуатировался. «Оконные проемы помещений первого этажа частично без остекления, на втором этаже осуществляется проживание и питание людей»,— указывается в протоколе ведомства. Проверяющие отметили, что на момент осмотра столовой центра температура в ней не превышала 15°С.
Сразу после инцидента деятельность соццентра приостановили на 90 дней. В последующем, писали местные СМИ, он больше не открылся.
Претензии следствия возникли к пищеблоку соццентра. Еда для постояльцев, говорится в деле, готовилась в антисанитарных условиях работником, не имевшим необходимых документов. «Данные нарушения привели к возникновению у постояльцев инфекционных заболеваний, что, в отсутствие своевременного выявления и незамедлительного лечения, повлекло за собой смерть восьми граждан, а также причинение вреда здоровью различной степени тяжести другим проживающим»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель регионального управления СКР Ольга Чеснокова. В прокуратуре добавили, что в изъятых пробах компота и супа были обнаружены ДНК шигелл, которые, как установила экспертиза, явились возбудителями заболевания.
По данным источников «Ъ-Сибирь», Алик Гельфенбайн, которому в последующем смягчили меру пресечения, вину не признал. В ходе предварительного следствия потерпевшие не стали предъявлять ему иски о компенсации морального вреда.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Калманский районный суд.