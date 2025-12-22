Не прошли «Рубикон»

В Алтайском крае будут судить главу общественной организации по адаптации бывших осужденных «Рубикон» Алика Гельфенбайна. В конце 2024 года в созданном им соццентре из-за массового заболевания кишечной инфекцией умерли восемь человек и 22 пострадали. Расследование установило, что еда для постояльцев приюта готовилась в антисанитарных условиях, ДНК возбудителя инфекции была обнаружена в супе и компоте. Организатору соццентра грозит до десяти лет лишения свободы, вину он не признает.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Дело основателя приюта для бывших заключенных Алика Гельфенбайна рассмотрит Калманский районный суд

Руководитель алтайской общественной организации адаптации бывших осужденных «Рубикон» Алик Гельфенбайн предстанет перед судом по уголовному делу об оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы (ч. 3 ст. 238 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По материалам расследования, соццентр «Дом помощи» (организация «Рубикон») был создан в селе Калистратиха Алтайского края в 2023 году. Помимо бывших заключенных, там проживали пенсионеры, инвалиды и маломобильные граждане. С некоторыми постояльцами заключались договоры добровольного пожертвования.

Массовое отравление в социальном центре произошло в конце 2024 года. С 20 ноября по 22 декабря 2024 года в больницах от кишечной инфекции умерли восемь его постояльцев, еще 22 был причинен вред здоровью различной тяжести. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело, основателя соцучреждения Алика Гельфенбайна с санкции суда заключили под стражу.

Приют проинспектировали специалисты Роспотребнадзора. В своем заключении они указали, что соцучреждение располагается в двухэтажном административном здании, первый этаж которого не эксплуатировался. «Оконные проемы помещений первого этажа частично без остекления, на втором этаже осуществляется проживание и питание людей»,— указывается в протоколе ведомства. Проверяющие отметили, что на момент осмотра столовой центра температура в ней не превышала 15°С.

Сразу после инцидента деятельность соццентра приостановили на 90 дней. В последующем, писали местные СМИ, он больше не открылся.

Претензии следствия возникли к пищеблоку соццентра. Еда для постояльцев, говорится в деле, готовилась в антисанитарных условиях работником, не имевшим необходимых документов. «Данные нарушения привели к возникновению у постояльцев инфекционных заболеваний, что, в отсутствие своевременного выявления и незамедлительного лечения, повлекло за собой смерть восьми граждан, а также причинение вреда здоровью различной степени тяжести другим проживающим»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель регионального управления СКР Ольга Чеснокова. В прокуратуре добавили, что в изъятых пробах компота и супа были обнаружены ДНК шигелл, которые, как установила экспертиза, явились возбудителями заболевания.

По данным источников «Ъ-Сибирь», Алик Гельфенбайн, которому в последующем смягчили меру пресечения, вину не признал. В ходе предварительного следствия потерпевшие не стали предъявлять ему иски о компенсации морального вреда.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в Калманский районный суд.

Константин Воронов