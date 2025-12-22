Сказочный декабрь в Four Seasons

Даже если московская зима не радует снегом, атмосферу волшебства легко найти внутри Four Seasons Hotel Moscow — здесь праздничное настроение живет весь декабрь. Одним из главных зимних удовольствий становится уютная чайная церемония, созданная совместно с шеф-кондитером Игорем Мельниковым. На фарфоровой этажерке-самобранке гостей ждут румяные пирожки, ватрушки, тарталетки с паштетом и другие теплые символы праздника, а главными сладкими героями станут нежные «орешки» со сгущенкой, медовик и муравейник. Завершает церемонию благородный чай из коллекции ароматных купажей.

Праздничная атмосфера продолжится и в ресторане Silk Lounge, где откроется рождественская ярмарка с коллекцией сезонных десертов ручной работы от Игоря Мельникова. Каждая сладость напоминает небольшое произведение искусства: шоколадные петушки, фигурки в виде елочных украшений, изящные плитки, похожие на резные ставни, шоколадная лошадка и большая матрешка. Особого внимания заслуживает десерт-будильник, который сопровождается мини-молоточком, чтобы разбить его, словно пиньяту, и найти внутри праздничные сюрпризы.

Нина Никифорова