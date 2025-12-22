Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об особенностях китайского седана.

Фото: Geely

На прошлой неделе в России прошли сертификацию две модели под маркой Volga. Бренд пишется латинскими буквами, видимо, чтобы его не путали с «Волгами», которые несколько десятилетий считались самыми престижными и комфортабельными седанами страны. Ну, если не брать мелкосерийные правительственные ЗИЛы и «Чайки», конечно.

Одна из машин, которая будет производиться в Нижнем Новгороде, носит индекс С50, который, вероятно, ничего вам не скажет. Другое дело, если вы узнаете, что этот седан — это, по сути дела, китайский Geely Preface, но только с несколько иными элементами декора и эмблемами. Многие, уверен, обращали внимание на этот стильный автомобиль, который не менее достоин быть машиной для бизнеса, чем, например, Hongqi H5, которых на московских улицах скоро будет как когда-то тех самых черных «Волг».

Спортивный силуэт, покатая линия крыши, вытянутые светодиодные фары — над внешним видом Geely Preface работал легендарный британский дизайнер Питер Хорбери, некогда трудившийся на Volvo. Четырехцилиндровый двигатель c турбонаддувом развивает 200 л. с., и до «сотни» большой седан стартует всего за семь секунд «с копейками». Передачи меняет семиступенчатый преселективный «робот». Управляется автомобиль очень приятно, как сказал бы один мой коллега, автомобильный журналист, даже «провоцирует водителя пошалить». В салоне всё, что подобает автомобилям подобного класса — от системы камер кругового обзора на 360 градусов до функции массажа в передних креслах.

Есть, конечно, и вопросы. Например, к настройке зеркал или управлению светом. Тут не физические органы управления — за настройками надо лезть в меню огромного «iPad» на центральной консоли. Но после понимаешь, что это такая дизайнерская фишка, чтобы в салоне вообще не было видно ни кнопок, ни клавиш. Чтобы выйти из Geely Preface, даже ручку открывания на дверной карте найти непросто, настолько она запрятана. Останется ли у нас в продаже Geely Preface после того, как он станет Volga C50, нам пока не говорят. Но пока что этот во всех смыслах достойный седан можно приобрести у официальных дилеров марки.

Дмитрий Гронский