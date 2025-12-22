В ближайшие дни в Башкирии будет аномально низкая температура

В Башкирии с 24 по 26 декабря прогнозируется аномально холодная погода, средняя температура воздуха будет на 9-14° ниже климатической нормы, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС. Ночью температура воздуха понизится до -26,-31°, при прояснениях до — -36°, днем — до -20,-25°, местами — до -30°. В некоторых районах республики пройдет небольшой снег.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Температура воздуха в регионе начнет повышаться днем 26 декабря.

Майя Иванова