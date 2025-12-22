«Аграрная наука — драйвер суверенитета и безопасности»

Какие задачи российскому сельскому хозяйству помогут решить ученые, как ИИ выводит новые сорта растений, почему робот не заменит отечественного агрария, что будет с запретами на редактирование генома и выращивание ГМО,— обо всем этом «Ъ-Науке» рассказал заместитель министра науки и образования РФ Дмитрий Пышный.

— Агропром сегодня — одна из наших отраслей-локомотивов. Можно ли утверждать, что это во многом успех российской науки?

— Действительно, российский агропром — в последние годы одна из наиболее успешных и высокотехнологичных отраслей страны, прежде всего благодаря серьезным научным достижениям. За последние годы наша наука дала мощный импульс развитию генетики, селекции, биотехнологий, новых кормовых и ветеринарных решений.

Прямо сейчас мы видим создание отечественных высокопродуктивных пород и сортов, развитие национальных центров генетических ресурсов, технологии точного земледелия, роботизацию процессов в животноводстве, активное внедрение систем анализа больших данных.

Именно научные разработки становятся основой устойчивости и конкурентоспособности отечественного АПК, формируют задел для технологического суверенитета страны и позволяют говорить о реальном потенциале мирового лидерства.

Важно понимать: да, прямо сейчас отрасль уже демонстрирует впечатляющие результаты, но и дальнейшее раскрытие научно-технологического потенциала остается ключевым источником будущих прорывов.

За последние десять лет агропром России вырос более чем на 50% и при этом «стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным», сообщил в октябре 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как подчеркнул глава кабмина, возродившееся в России за этот период сельское хозяйство служит одной из основ укрепления суверенитета страны.

— Какие прямо сейчас главные вызовы стоят перед Россией в сельскохозяйственной сфере?

— Таких вызовов несколько. Тем, как мы на них ответим, будет определяться способность страны сохранять и наращивать продовольственную безопасность, то есть буквально кормить себя, в ближайшие годы.

Основная проблема — кадровый дефицит. В целом ряде регионов наблюдается острая нехватка квалифицированных агрономов, инженеров, операторов техники и, наконец, специалистов нового типа — от агродатасайентистов до биотехнологов.

Не менее важный вызов — импортозависимость в технике, оборудовании, семенах и средствах защиты растений. Несмотря на заметный прогресс в импортозамещении, многие элементы современного сельского производства остаются чувствительны к внешним поставкам.

Все большее влияние оказывает климатическая нестабильность: засухи, аномальные осадки, колебания температуры нарушают привычные агротехнологические циклы. Это требует перехода к устойчивым системам земледелия, более точного управления ресурсами и активного внедрения технологий мониторинга, прогнозирования и адаптивного землепользования.

Наконец, стратегический вызов — технологическое развитие. Способность страны обеспечить себя продовольствием уже в ближайшем будущем будет зависеть от темпов внедрения роботизации, точного земледелия, биотехнологий, цифровых платформ, которые повышают урожайность, снижают издержки и уменьшают зависимость от человеческого фактора. Особенно важны отечественные разработки — они лежат в основе технологического суверенитета агропромышленного комплекса.

По сообщению Минсельхоза России, на сентябрь 2025 года урожайность зерна оказалась в среднем на 12% больше, чем годом ранее. По пшенице показатель вырос на 10%, по ячменю — на 17%. Среди факторов роста в ведомстве назвали применение качественных семян, грамотное использование минеральных удобрений и средств защиты растений, а также повышение технологичности производства.

— Какие можно выделить ключевые тренды в развитии сельскохозяйственных наук, агро- и биотехнологий в России?

—Прежде всего усиливается ориентация на биологизацию и экологизацию производства. Разрабатываются биопрепараты, микробные консорциумы, биостимуляторы роста, технологии управления почвенной микробиотой. Цель — повысить устойчивость культур к стрессам, снизить нагрузку химических средств защиты, улучшить качество почв и сформировать более экологичные производственные циклы.

Заметно укрепляется направление геномных и клеточных технологий, включая геномное редактирование, молекулярную селекцию, маркер-ориентированную селекцию новых сортов и пород. Появляются проекты по созданию отечественных линий растений, адаптированных к изменяющимся климатическим условиям России, и новых генетических конструктов для устойчивости к болезням, засухе и низким температурам.

Стремительно растет спрос на цифровое и точное земледелие, что стимулирует появление новых научных направлений на стыке агрономии, информатики и робототехники. Работы ведутся в области анализа больших данных, спутникового мониторинга, сенсорики, моделирования роста и развития культур и управления агросистемами в реальном времени. Эти исследования становятся фундаментом для роботизации и автоматизации сельхозпроизводства.

Наконец, усиливается междисциплинарность. На пересечении биологии, химии, ИТ, инженерии и экологии появляются новые научные направления, связанные с системным анализом агроландшафтов, моделированием углеродного баланса, развитием устойчивых агросистем и управлением природными ресурсами.

— Как российская наука сегодня способствует суверенизации нашего сельского хозяйства?

— Российская аграрная наука сконцентрирована на исследованиях, призванных обеспечить нашу технологическую независимость. Прямо сейчас акцент смещается с фундаментальных исследований на прикладные разработки с последующим быстрым их внедрением.

Задача Минобрнауки в этом контексте — выстроить цепочку от фундаментальных до прикладных научных исследований. Для этого необходимо преодолеть разрыв между наукой и реальным сектором экономики, что требует тесной кооперации научных институтов, бизнеса и государства.

— Как продвигаются развернутые в стране масштабные работы по ускорению селекционного процесса?

— Сегодня это одно из важнейших и наиболее инновационных направлений нашего сельского хозяйства. Выводя новые породы и сорта основных сельскохозяйственных животных и растений, ученые-селекционеры реализуют доктрину продовольственной безопасности и решают проблему импортозамещения.

Прямо сейчас технологии ускоренной селекции стоят на вооружении 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров, созданных на базе подведомственных учреждений Минобрнауки и Минсельхоза. Молекулярно-генетические исследования в этом направлении ведутся в 80 новых молодежных лабораториях, сформированных в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

— Каких результатов в целом удалось достичь на сегодняшний день?

— Ранее на получение селекционных новинок затрачивалось до 12–15 лет. Теперь благодаря инновациям биотехнологии — клеточной, хромосомной и генной инженерии,— процесс сокращается в несколько раз.

Пример — технология спидбридинга (от англ. speed breeding), разработанная в ФГБНУ «ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии» (ВНИИСБ). Она позволяет на сельскохозяйственных культурах получать до шести семенных поколений в год, то есть в течение года выдавать те же результаты, на достижение которых ранее требовалось в лучшем случае от шести до восьми лет.

Успешно показано, что это работает на пшенице, сое, рапсе, кукурузе, подсолнечнике, горохе, сахарной свекле. В 2025 году началось практическое использование спидбридинга в селекционных программах.

По данным Аналитического центра при правительстве России, на январь 2025 года в АПК страны применялись цифровые технологии, позволяющие повысить урожайность на 15–20%. Например, более 60% крупных агрохолдингов на тот момент успешно внедрили системы точного земледелия: спутниковый мониторинг полей, беспилотники, датчики влажности и плодородности почвы, технологии геопозиционирования. Благодаря интернету вещей, искусственному интеллекту, роботизации, геоаналитике становятся реальностью автоматизированные теплицы и цифровые фермы. Новые технологии оптимизируют все задачи аграриев: помогают бороться с вредителями, подсказывают оптимальное время для внесения удобрений, позволяют снижать износ техники — и таким образом в конечном итоге повышают эффективность труда.

— Какая роль в сельхознауках отводится геномному редактированию?

— Сегодня это один из инструментов ускоренного создания ценного исходного материала для селекции растений на хозяйственно-ценные признаки: устойчивость к болезням, вредителям, засухе, повышение питательной ценности, пригодность для целей глубокой переработки и многое другое.

В нашей стране такие исследования активно ведет целый ряд научно-исследовательских институтов, в том числе ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» (Новосибирск), ВНИИСБ (Москва), ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» (Москва), Курчатовский геномный центр и другие.

В целом сегодня российские ученые осуществляют переход от исследований к созданию конкретных линий растений. Акцент — на стратегически важных культурах: пшенице, картофеле, сахарной свекле, рапсе, сое.

— Когда появятся первые коммерческие сорта сельхозкультур, созданные в России методом геномного редактирования?

— Наша надежда — в ближайшие пять—семь лет.

— Означает ли это, что будут сняты запреты на выращивание генно-модифицированных культур, патентование технологий геномного редактирования? Многие ученые жалуются, что они затрудняют научные исследования.

— Такие же процессы, что и при геномном редактировании, постоянно происходят в природе естественным образом, но только не направленно, по воле ученого, а случайным образом. Поэтому генетически редактированные растения ничем не отличаются от получаемых в результате традиционной селекции — только в последнем случае процесс поиска и отбора нужных форм требует значительно больше времени и селекционного материала.

Необходимо отметить важное отличие генетически редактированных растений от растений, созданных методами классической генной инженерии (ГМ-культуры), когда в геном могут вставляться чужеродные гены из других видов.

В нашей стране на законодательном уровне запрещено выращивание ГМ-культур в производственных посевах. В настоящее время ведется работа по более четкому разграничению генетически редактированных растений и ГМ-культур. Это позволит снять некоторую неопределенность статуса генетически редактированных растений, обеспечит возможность защиты авторских прав при создании сортов и гибридов редактированием генома.

— Как в сельхознауках происходит принятие искусственного интеллекта, предиктивных моделей, цифровых двойников — словом, цифровизация?

— Она охватила практически все направления сельхознаук: от генетики до агрономии, от экологии до животноводства. Искусственный интеллект, предиктивные модели и цифровые двойники постепенно становятся повседневными инструментами наших исследователей.

В селекции и генетике ИИ используется для анализа больших массивов геномных данных, выявления маркеров, прогнозирования сочетаний признаков и моделирования роста растений в разных условиях. Это значительно ускоряет создание новых сортов.

В агрономии цифровые технологии применяются для мониторинга почв, спутникового и дронового контроля, прогнозирования урожайности и оптимизации агротехнологий. Цифровые двойники полей позволяют моделировать влияние погодных условий, орошения и заболеваний, выбирая наиболее устойчивые решения.

В экологии и почвоведении цифровизация помогает моделировать углеродный баланс, плодородие и работу биоты почвы, что важно для устойчивого земледелия. В животноводстве ИИ и сенсоры используют для мониторинга состояния стада, автоматизации кормления и доения, раннего выявления заболеваний.

В агроинженерии цифровые модели и симуляторы ускоряют разработку автономной техники, роботов и дронов, позволяя проверять решения без дорогостоящих натурных экспериментов.

Из конкретных примеров — во ВНИИСБ реализуется масштабный проект «Генетические технологии нового поколения в растениеводстве для создания платформенного решения (Цифровой помощник селекционера)». Это часть федеральной научно-технологической программы развития генетических технологий. Проект посвящен повышению эффективности селекционного процесса на основе геномики сельскохозяйственных растений, биоинформатики, высокопроизводительного цифрового фенотипирования, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. В рамках проекта в 2025 году с использованием таких подходов были созданы первые сорта.

— Где и для чего в нашем сельском хозяйстве используются роботы, как в стране организованы их разработка и производство?

— Роботизация стала заметной частью российского АПК. В животноводстве активно внедряются роботизированные фермы: например, в Саратовской области открыта полностью роботизированная молочная ферма, где автоматизированы процессы доения, кормления, мониторинга и ухода за коровами. Аналогичный молочный комплекс создается в Челябинской области.

В растениеводстве активно применяются автономные тракторы, дроны и роботизированные опрыскиватели. Все это позволяет выполнять точное внесение удобрений и средств защиты, а также автоматизировать посев и уход за культурами на больших площадях.

Важно, что роботизация в российском АПК развивается одновременно как «снизу» — за счет потребности хозяйств в новых технологиях, так и «сверху» — благодаря государственной поддержке и появлению локальных разработчиков. Это позволяет ускорять автоматизацию отрасли, снижать зависимость от импорта, повышать эффективность производства и обеспечивать устойчивость хозяйств в условиях кадрового дефицита, роста издержек и климатических изменений.

— Можете привести примеры отечественных разработок и производств из этой области?

— Разработка и производство сельскохозяйственных роботов в стране организованы на базе растущей сети технологических компаний, научных центров и стартапов. Среди разработчиков заметна компания Cognitive Pilot, создающая системы автономного управления сельхозтехникой, которые уже работают в полях и комбайнах нового поколения.

В целом продолжается внедрение отечественных автономных тракторов и комбайнов, а также агродронов, которые используются для обработки полей, мониторинга посевов и оптимизации агротехнологий. Тестируются и внедряются в ряде хозяйств роботизированные комплексы по кормлению и мониторингу состояния животных.

Из самых свежих примеров: в Вологде в 2025 году создан мобильный «агроробот». Это компактная машина на базе ИИ, предназначенная для ежедневных задач на фермах: доставки кормов, перемещения грузов, помощи в обслуживании помещений и животных.

— Не лишает ли роботизация АПК российских аграриев рабочих мест?

— В нашем АПК роботизация не отнимает рабочие места, а компенсирует их нехватку и делает труд аграриев более продуктивным. В большинстве регионов сельскому хозяйству хронически не хватает трактористов-машинистов, операторов техники, зоотехников, специалистов по уходу за животными. Поэтому внедрение автономной техники, роботизированных комплексов доения, систем мониторинга состояния посевов и животных не вытесняет людей, а снимает нагрузку и позволяет существующим работникам сосредоточиться на более квалифицированных задачах.

Кроме того, роботизация повышает устойчивость агропроизводств в условиях экономической нестабильности, климатических изменений и сезонных колебаний. Умные машины работают точнее, позволяют сокращать потери, экономить ресурсы, оптимизировать использование удобрений и средств защиты, что особенно важно при росте издержек. Для аграриев это означает более высокую отдачу труда: один специалист сегодня может управлять комплексом технологий, которые раньше требовали больших бригад.

— Какие специалисты требуются современной аграрной науке? Каковы главные вызовы в ее обеспечении кадрами?

— Современной аграрной науке требуются специалисты совершенно нового типа: междисциплинарные, способные работать на стыке биологии, цифровых технологий и инженерии. Все больше востребованы агробиологи и генетики, владеющие методами молекулярной селекции и биотехнологии. Эксперты в области цифрового и точного земледелия, которые умеют работать с большими массивами данных и системами агро-IoT. Инженеры-робототехники, разрабатывающие автономную технику и дроны для сельского хозяйства. Не менее важны современные почвоведы и экологи, разбирающиеся в моделях углеродного баланса и устойчивых системах землепользования. Наконец, аналитики агропродовольственных рынков, способные прогнозировать риски и оценивать эффективность инноваций.

Главные вызовы в обеспечении отрасли кадрами связаны с тем, что аграрная наука пока недостаточно привлекательна для молодых специалистов, несмотря на ее высокотехнологичный характер. Сказывается и разница между университетской подготовкой и реальными задачами исследовательских центров, где требуются доступ к современному оборудованию и участие в практических проектах.

Дополнительные сложности создает конкуренция с частным сектором, предлагающим более высокие заработные платы, а также нехватка специалистов с междисциплинарными компетенциями, которые способны объединять знания из биологии, ИТ и инженерии. В итоге основной задачей остается формирование такой среды, которая сможет привлечь сильных специалистов и удержать их внутри научной сферы.

— Кто главные конкуренты сельхознаук в кадровой сфере?

— Главными конкурентами аграрной науки в кадровой сфере сегодня выступают высокотехнологичные отрасли, прежде всего коммерческая фармацевтика и биотех, ИТ-сектор, а также крупные технологические компании, которые активно привлекают специалистов в области молекулярной биологии, генетики, биоинженерии и ИТ-разработчиков. Эти индустрии предлагают более высокие зарплаты, быстрый карьерный рост и доступ к дорогому оборудованию, что закономерно делает их привлекательными для молодых специалистов. Именно поэтому аграрная наука часто сталкивается с тем, что перспективные генетики и биологи предпочитают уходить в фарму или биомедицину, где проекты зачастую лучше финансируются и быстрее превращаются в коммерческий результат.

— Как преодолевается эта конкуренция, что препятствует «утечке мозгов» молодых генетиков, биологов в коммерческую фарму?

— В аграрной отрасли появились современные исследовательские центры и лаборатории, которые работают на сопоставимом уровне технологий и предлагают ученым возможность заниматься прорывными направлениями: от геномного редактирования растений до биоинженерии микробных сообществ и разработки устойчивых агросистем.

Важную роль играет и расширение проектных программ: молодым специалистам дают участие в реальных исследованиях, доступ к оборудованию, возможность публиковаться и ездить на стажировки.

Дополнительным фактором становится формирование долгосрочных карьерных треков в аграрных научных организациях и развитие партнерств с бизнесом, когда ученый может работать на стыке академической науки и индустрии, не теряя при этом фундаментальной составляющей. Это позволяет удерживать кадры и снижает риск утечки талантов в другие отрасли, в том числе в фарму.

— Что за прошедший год в вашей работе вызвало у вас наибольший профессиональный оптимизм, когда вы подумали: «Да, мы движемся в правильном направлении»?

— Наверное, осознание того, что наша аграрная наука — это один из ключевых драйверов обеспечения технологического суверенитета и продовольственной безопасности. Мы все убедились, что российские научные институты и аграрные университеты сегодня способны разрабатывать и внедрять технологии, которые сокращают зависимость от импорта, повышают устойчивость отрасли и создают основу для выхода на конкурентоспособный уровень и обеспечения мирового лидерства России в аграрной сфере.

Ну и, конечно, очень отрадно, что инструменты государственной поддержки аграрной науки и образования, оказываемые Минобрнауки, в реальности позволили сделать существенный качественный скачок в развитии.

