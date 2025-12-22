Двух пингвинов Гумбольдта доставили на самолете в Ижевск из Сочи

Два пингвина Гумбольдта стали пассажирами рейса «Ижавиа» из Сочи в Ижевск, сообщает пресс-служба авиакомпании. Пара пингвинов в сопровождении персонала отправилась в Зоопарк Удмуртии.

Две нелетающие птицы прибыли в Ижевск сегодня утром. «Пингвины Гумбольдта относятся к мелким видам, благодаря чему могут путешествовать даже в салоне самолета. Наступающий 2026 год они встретят уже в статусе новоиспеченных ижевчан»,— говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре в Зоопарк Удмуртии из Ростова-на-Дону была привезена самка белоплечего орлана. Этот вид занесен в Красную книгу России.

Анастасия Лопатина