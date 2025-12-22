В Татарстане отремонтировали 40 км дорог на туристических маршрутах

В Татарстане в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт автомобильных дорог, проходящих по туристическим маршрутам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы проведены на 13 участках автомобильных дорог общей протяженностью 40,8 км.

В частности, выполнен капитальный и текущий ремонт участков автодороги «Набережные Челны — Заинск — Альметьевск», отремонтирован участок дороги «Чистополь — Нижнекамск» и приведен в нормативное состояние маршрут «Муслюмкино — Билярск».

Анна Кайдалова