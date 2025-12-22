После вмешательства прокуратуры в селе Акъяр наладили уличное освещение

Прокуратура Хайбуллинского района внесла в адрес главы администрации сельского поселения Азамата Бактыбаева представление, по рассмотрению которого выделили более 500 тыс. руб. на уличное освещение в селе Акъяр.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, проверка надзорного ведомства установила, что освещение трех улиц в селе не соответствует нормам из-за неисправности и недостаточности осветительных приборов. Отмечается, что это создает опасность для водителей и пешеходов, угрозу их жизни и здоровью, повреждения имущества.

Майя Иванова