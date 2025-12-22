Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 18%

За прошлую неделю в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 18,1% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

В связи с заболеваемостью ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 80 группах в 46 детских садах и в 197 классах в 73 школах Прикамья.