Нижегородская область не отказалась от идеи начать разведение зубров

Программа по разведению зубров в Нижегородской области будет «недешевая, но она того стоит», считает спикер областного законодательного собрания Евгений Люлин. Он напомнил, что зубры являются краснокнижными животными и для того, чтобы начать их разведение, регион должен на федеральном уровне получить соответствующее право, подготовить территорию и принять необходимые законодательные акты и программы по разведению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В принципе нет ничего недоступного, чего нельзя было бы сделать у нас. Поэтому договорились, что начинаем эту работу, разбираемся. Сколько лет потребует эта программа, пока не знаю»,— отметил спикер нижегородского парламента.

Как писал «Ъ-Приволжье», идея о разведении зубров в Нижегородской области появилась после визита депутатов регионального заксобрания в Белоруссию и посещения заповедника «Беловежская пуща». По итогам этого визита нижегородские парламентарии предложили заселить зубров в национальный парк «Нижегородское Поволжье».

Тогда экологи предупреждали, что перспективы разведения зубров в национальном парке нужно было обсуждать на этапе подбора земельных участков, но этого не было сделано. Территории, которые вошли в состав нацпарка, слишком малы для этих животных, поэтому у них, не будет достаточной кормовой базы.

Андрей Репин